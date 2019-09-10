Вашингтон, 10 сентября, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон готов провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. Об этом сообщает MMAJunkie.

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По словам Фергюсона, он может провести поединок с Хабибом в декабре 2019 года.

«Мы уже звонили ему. Мы должны сделать это в декабре», — заявил Фергюсон.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе. 7 сентября он защитил титул, победив американца Дастина Порье. Эта победа стала для него 28-й в 28 поединках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Нурмагомедов считает, что Фергюсон, скорее всего, будет его следующим соперником и что американец заслужил право на бой с ним.