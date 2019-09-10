Волгодонск, Ростовская область, 10 сентября, 2019, 14:29 — ИА Регнум. Появились фотографии с места пожара на мусорном полигоне в Волгодонске (Ростовская область). Как известно, к тушению привлечено 47 человек и 22 единицы техники. Об этом проинформировали в региональном управлении МЧС РФ.

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ростовской области В Волгодонске загорелся полигон ТБО

Общая площадь пожара по-прежнему неизвестна. Уточняется, что огонь вспыхнул на полигоне ТБО на юго-восточной окраине Волгодонска.

В ведомстве также напомнили, что задымления в городе нет. Вредных примесей в воздухе нет.