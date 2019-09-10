Брянск, 10 сентября, 2019, 14:25 — ИА Регнум. Свыше 100 учёных в области археологии со всего мира приехали в Брянск на международную научную конференцию. Научное собрание приурочили к 100-летию со дня рождения брянского археолога и краеведа, первооткрывателя памятников каменного века Фёдора Заверняева, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в Брянском государственном краеведческом музее.

Брянский государственный краеведческий музей Археологические находки

Конференция «Культурная география палеолита Восточно-Европейской равнины: от микока до эпиграветта» пройдёт с 10 по 16 сентября 2019 года. Организаторами выступают Институт археологии Российской академии наук (РАН), Институт истории материальной культуры РАН, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, Институт географии РАН, Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, Брянский государственный краеведческий музей при поддержке Правительства Брянской области. В работе научного собрания принимают участие археологи из России, США, Великобритании, Франции, Польши, Венгрии, Чехии, Бельгии, Германии, Румынии, Мексики, Республики Беларусь, Украины и Донецка.

Исследователи проведут выездные сессии, посетят археологические стоянки Хотылёво, Бетово, Юдиново, где были найдены древнейшие на Русской равнине произведения искусства — статуэтки из бивня мамонта, так называемые «Палеолитические Венеры».