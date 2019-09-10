Абакан, 10 сентября, 2019, 14:24 — ИА Регнум. Профессиональная модель из города Браззавиль (Республика Конго) Фловердини Орененция Обамбо Имонги приехала изучать русский язык в Хакасский государственный университет (ХГУ). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе вуза, девушка будет обучаться в институте филологии и межкультурной коммуникации и «постигать основы русской лексики и грамматики» по программе «Русский язык как иностранный».

Пресс-служба ХГУ им. Н. Ф. Катанова Фловердини Орененция Обамбо Имонги в окружении других студентов

На родине новоиспечённая хакасская студентка окончила лицей и работала в одном из модельных агентств.

Первые уроки у девушки уже начались. По словам старшего преподавателя кафедры стилистики русского языка и журналистики ХГУ Лилии Тургинековой, студентка из Республики Конго «уже немного говорит по-русски и проходит интенсивный краткосрочный курс русского языка».

Всего по данной программе обучаются 12 студентов-иностранцев. Занятия рассчитаны до конца июня 2020 года.

Напомним, ХГУ им. Н. Ф. Катанова был создан 19 июня 1994 года.