Ярославль, 10 сентября, 2019, 14:21 — ИА Регнум. В Ярославскую областную думу внесен проект закона об увеличении ежемесячной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума

Сейчас выплата из регионального бюджета составляет 2952 рубля. Авторы проекта закона предлагают поднять ее до 11 280 рублей — минимального размера оплаты труда.

Как говорится в пояснительной записке, всего в регионе такую выплату получают 6 человек. Дополнительные расходы бюджета составят около 600 тыс рублей в год.

Проект внесли депутаты фракции «Единая Россия», в числе которых председатель областной думы Алексей Константинов, а также Василий Бобков, Николай Александрычев, Виктор Волончунас и другие. Судя по всему, он будет принят.