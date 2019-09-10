Ереван, 10 сентября, 2019, 14:19 — ИА Регнум. Мэр Еревана Айк Марутян заявил, что не собирается уходить в отставку. Об это он заявил журналистам после заседания Совета старейшин столицы.

168.am Айк Марутян

«Я бы не стал ссылаться на желтую прессу. Мы вернули гражданам 6500 квадратных метров садов, мы увеличили городской бюджет на два миллиарда драм. У нас большие планы. Как я могу думать об отставке?», — заявил глава города.

Напомним, в 2018 году Айк Марутян был выдвинут в кандидаты в мэры столицы от блока «Мой шаг», лидером которой является премьер-министра страны Никол Пашинян. В октябре 2018 года он был избран главой Еревана.

За год на посту мэра Марутяну не удалось решить одну из главных проблем города — уборка мусора в придомовых территориях. Несмотря на то, что город закупил новые мусороуборочные машины, в Ереване вновь наблюдаются проблемы с уборкой мусора.