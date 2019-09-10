Москва, 10 сентября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии изучить предложения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Антонова Дарья ИА REGNUM Любовь Соболь на «прогулке»

«Вы говорили, что Навальный завербован в Йельском университете, пускай комиссия разберется, вот Люба, пускай с этой Любой (Соболь) разберется комиссия», — сказал Володин.

Если факты подтвердятся, пусть прокуратура разберется, добавил он.

«Предложения, которые озвучил Жириновский, давайте мы изучим, если факты подтвердятся, направим в правоохранительные органы», — заявил Володин.