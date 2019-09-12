Ватикан, 12 сентября, 2019, 06:11 — ИА Регнум. «Бартерной сделкой с большой долей цинизма» назвало обмен заключенными между Россией и Украиной французское издание La Croix. Почему произошедшее с точки зрения издания нельзя рассматривать в однозначно позитивном ключе, пишет в своей статье редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Несмотря на то, что само по себе это событие для украинского президента является успехом, оно не может считаться шагом к решению конфликта в Донбассе, где «сепаратисты» действуют «при поддержке украинского могущественного соседа». Тем более что накануне московской встречи французских министров иностранных дел и вооруженных сил с их российскими коллегами Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции, подчеркнул отсутствие у него и его коллег «наивности».

Вместе с тем визит французских министров пройдет на фоне беспокойства Эммануэля Макрона в отношении стратегических последствий антироссийских санкций. Эти санкции, как отмечается, способствуют приближению России к Азии и отдалению от Европы, в то время как французский президент возвращается к концепции европейской архитектуры безопасности, которая распространяется до Урала.

La Croix Ставка смелая и противоречит другому видению главы государства: новому гуманизму, который объединит европейцев XXI века. Вчерашние местные выборы в России прошли в отрицании демократии. В этой стране-континенте, где пространство имеет такое же значение, как и время, смелость должна быть вооружена терпением.

О других темах, которые обсуждает международная католическая пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Собор Святой Софии в Стамбуле начал покрываться трещинами».