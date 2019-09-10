Москва, 10 сентября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что Россия сама активно вмешивается во внутренние дела других стран, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Instagram.com/zhirinovskiy Владимир Жириновский

«Но мы сами вмешивались во внутренние дела мира. Мы научили американцев», — указал он в ходе пленарного заседания.

Депутат Госдумы привел факты вмешательства страны времен коммунизма во внутренние дела других стран.