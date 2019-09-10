Жириновский рассказал о вмешательстве России в дела других стран
Москва, 10 сентября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что Россия сама активно вмешивается во внутренние дела других стран, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.
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Владимир Жириновский
«Но мы сами вмешивались во внутренние дела мира. Мы научили американцев», — указал он в ходе пленарного заседания.
Депутат Госдумы привел факты вмешательства страны времен коммунизма во внутренние дела других стран.