Ангарск, Иркутская область, 10 сентября, 2019, 13:58 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области распространило сегодня, 10 сентября, ориентировку на поиск мужчины, совершившего сексуальное преступление в отношении 10-летней жительницы Ангарска.

Цитата из видео СУ СК РФ по Иркутской области Человек, которого подозревают в сексуальном нападении на девочку в Ангарске

По данным следствия, нападение с совершением насильственных действий сексуального характера произошло вечером 6 сентября 2019 года в одном из подъездов дома 13 микрорайона.

В настоящее время следователями СКР совместно с сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление подозреваемого. Уголовное дело возбуждено в соответствии с п. «б» ч.4 ст.132 УК РФ. Граждан, располагающих данными о личности человека из обнародованной следователями видеозаписи камеры наружного наблюдения, просят немедленно сообщить об этом правоохранителям.

Напомним, в апреле 2019 года руководитель Следственного управления СК РФ по Иркутской области, генерал-майор юстиции Андрей Бунёв заявлял, что 55% преступлений против детей в Иркутской области приходится на педофилию, но ни одно из них не остаётся нераскрытым. Как сообщает Tkgorod.ru, сотрудникам cледственного комитета даже пришлось проводить в деревнях лекции на тему: «Педофилия — это противозаконно».

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