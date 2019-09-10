Рязань, 10 сентября, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Сотрудники администрации Рязани и подведомственных учреждений пройдут курс обучения по 21 цифровой компетенции. Повышение квалификации зафиксируют в личном кабинете пользователя, сообщили в пресс-службе городской администрации. Процесс обучения пройдёт на базе АНО «Цифровой регион», с которой администрация Рязани 10 сентября подписала соглашение о сотрудничестве.

Пресс-служба администрации Рязани Администрация Рязани и АНО «Цифровой регион» подписали соглашение о сотрудничестве

Дополнительное обучение будет проводиться на платформе «Электронный университет правительства Рязанской области». Презентацию проекта провели на оперативном совещании в мэрии. Руководители управлений отсканировали специальный QR-код и в онлайн-режиме смогли ответить на различные вопросы по теме. Чиновники оценили свой уровень владения цифровыми технологиями в среднем на 6,5 баллов из 10.

Руководители платформы «Электронного университета» уточнили, что все пройденные курсы и ранее приобретённые квалификации, загруженные на сайт, образуют портфолио, но уже на другой платформе — «Кадры Рязанской области». Там работодатели смогут подбирать нужных «цифровых» специалистов.