Москва, 10 сентября, 2019, 13:49 — ИА Регнум. Яйца, грибы и куриное мясо не стоит мыть перед приготовлением, тогда как ряд продуктов, напротив, нельзя употреблять без мытья. Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба Роскачества.

Иван Шилов ИА REGNUM Куриные яйца

При мытье мяса птицы патогенные бактерии распространяются по кухне и попадают на посуду и другую пищу, что грозит острыми кишечными инфекциями. Это подтверждают исследования американских специалистов, пояснили в организации. Убивает бактерии только длительная термообработка.

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Последствия мытья яиц изучили испанские ученые. Они отмечают, мокрая скорлупа теряет защитный барьер и бактерии попадают внутрь. Поэтому лучше вовсе избегать яиц с поврежденной скорлупой.

Грибы, которые быстрее портятся из-за попадания воды, эксперты рекомендуют протирать влажной тканью, а самые загрязненные участки срезать. Такие продукты, как рыба, фрукты и овощи, напротив, нуждаются в мытье. А вот очищенный картофель, рис и бобовые лучше перед приготовлением замачивать, напомнили в Роскачестве.

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