Париж, 10 мая, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Израиль не одобрил предложение посредников о прекращении огня в секторе Газа. О соответствующем заявлении палестинского движения ХАМАС сообщило Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Делегация [ХАМАС]… направилась в Доху. Израиль отверг предложение, представленное посредниками, и выдвинул против него возражения по нескольким основным пунктам», — указали в агентстве.

При этом ХАМАС поддержало предложение посредников в переговорах, следующий шаг за Израилем, пояснили авторы.

Египетские СМИ 9 мая со ссылкой на источники проинформировали, что обе делегации покинули Каир после двухдневных переговоров.

Как передавало ИА Регнум, у Израиля есть возможности для ведения боевых действий без внешней поддержки. Если потребуется, то будем сражаться ногтями, заявил 9 мая премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после объявления президентом США Джо Байденом о возможном прекращении американской военной помощи Израилю.

В интервью телеканалу CNN Байден впервые признал, что вооружение, поставляемое в Израиль по его распоряжению, стало причиной гибели мирных жителей в секторе Газа. Глава Белого дома добавил, что имел в виду 2000-фунтовые бомбы. Их поставки прекратятся, если армия Израиля войдёт в Рафах у границы с Египтом.

В ночь с 6 на 7 мая стало известно, что глава политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что ждал от Израиля ответа на предложенный Египтом и Катаром план по прекращению огня, выводу войск и снятию блокады. Об этом сообщил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян после разговора с Ханией.

По информации местных СМИ, Израиль продолжил наносить удары по Рафаху, который является гуманитарным коридором.