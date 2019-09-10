Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко будет настаивать на признании недействительными итогов голосования и результатов муниципальных выборов по ряду избирательных округов, а возможно, и ряду муниципалитетов в целом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 10 сентября в горизбиркоме.

Дарья Драй ИА REGNUM Голосование на выборах в Петербурге

В комиссии есть информация о том, как считали голоса избирателей в округах Фрунзенского, Адмиралтейского, Приморского и Невского районов Петербурга. Эти данные свидетельствуют, «что, возможно, допущенные при этом нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов».

«Законность определения итогов голосования на муниципальных выборах находится под жестким контролем Санкт-Петербургской избирательной комиссии и лично ее председателя Виктора Миненко, аналогичная позиция может быть сформирована и по округам в других районах», — пояснили в горизбиркоме.

«Окружные избирательные комиссии (ОИК) или избирательные комиссии муниципальных образований (ИКМО), на которые возложены полномочия ОИК, определяют результаты выборов не позднее чем через 10 дней со дня голосования. В рамках закона у данных комиссий есть возможность признать итоги голосования и результаты выборов недействительными самостоятельно. Если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует, меры для признания итогов голосования и результатов выборов недействительными примет Санкт-Петербургская избирательная комиссия», — заявили в горизбиркоме Петербурга.

Кроме того, горизбирком обратится в суд для расформирования ИКМО, допустивших нарушения избирательных прав граждан, повлекшие признание итогов голосования либо результатов выборов недействительными.

Читайте ранее в этом сюжете: На мунвыборах в Петербурге ИКМО массово затягивают ввод данных в ГАС Выборы

Ранее организация «Наблюдатели Петербурга» сообщила, что к ним поступило около 2000 жалоб на нарушения в единый день голосования и в ходе подсчета бюллетеней. Кроме того, комиссии затягивали и сам подсчет, и введение результатов в систему ГАС «Выборы», что заставило победивших кандидатов от оппозиции буквально ночевать в администрациях Центрального и Фрунзенского районов. Результаты не подведены также в Кировском, Пушкинском, Московском, Калининском, Невском, Адмиралтейском районах. На многих участках комиссии принимали произвольные решения о пересчете голосов — как правило, в тех случаях, когда в муниципальные советы проходило слишком много независимых или оппозиционных кандидатов. Пересчет вели на одном из участков МО «Екатерингофский», кандидаты опасаются пересчета в МО «Пороховые» и в округах на Васильевском острове.