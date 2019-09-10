Нижний Новгород, 10 сентября, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Нижегородский областной суд подтвердил законность решения об отказе ПАО «МРСК Центра и Приволжья» включить в тариф на услуги компании по передаче электрической энергии дополнительных расходов на сумму 1,8 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве со ссылкой на Региональную службу по тарифам (РСТ).

Иван Шилов ИА REGNUM Счётчик

Ранее с соответствующим отказом выступила РСТ, ведомство не согласилось включить в состав необходимой валовой выручки затраты по оплате налога на прибыль на сумму более 1,8 млрд рублей.

«Удовлетворение заявленных требований привело бы к росту стоимости услуг по передаче электроэнергии, а также ее стоимости для всех потребителей Нижегородской области», — отметили в правительстве.

Решение суда не вступило в законную силу, и компания может его оспорить в Верховном суде РФ.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» входит в структуру компании «Россети». Зарегистрировано в Нижнем Новгороде в июне 2007 года. Компания обслуживает население численностью более 13 млн человек. Общая мощность подведомственных ПАО электроподстанций составляет 43,9 тыс. МВА.