Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию здания «Бюро судебно-медицинской экспертизы» на Екатерининском проспекте, 10, в муниципальном округе «Полюстрово».

Gov.spb.ru «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

Как сообщили 10 сентября в надзорном ведомстве, здание прошло масштабную реконструкцию, причем застройщиков выступал комитет по строительству Санкт-Петербурга.

«Административно-лабораторный корпус здания морга был увеличен на один этаж. Кроме этого, к нему была сделана пристройка. Внешний облик объекта выполнен из современных фасадных систем», — отметили в Госстройнадзоре.

Здание морга приспособили для граждан с ограниченными возможностями, оборудовав пандусами и лифтами.

Добавим, что к этому зданию ежедневно приезжают родственники умерших, погибших и пропавших без вести людей, для участия в процедурах опознания, оформления документов и получения тел покойных.