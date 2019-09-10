Астана, 10 сентября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Счетный комитет Казахстана по контролю за исполнением республиканского бюджета направил в правительство республики предложение по более эффективному использованию средств, сообщили 10 сентября в пресс-службе президента Казахстана.

Akorda.kz Глава государства принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову

10 сентября глава республики Касым-Жомарт Токаев принял председателя счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталью Годунову. Глава государства и представитель сетного комитета обсудили проект бюджета на 2020−2022 годы.

По словам Годуновой, предложение счетного комитета позволит использовать более эффективно 583 млрд тенге ($1,51 млрд), в том числе в 2020 году — 283 млрд тенге ($732 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября министр финансов Казахстана Алихан Смаилов заявил, что по итогам восьми месяцев 2019 года дефицит бюджета республики составил 503 млрд тенге ($1,3 млрд).