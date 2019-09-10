Кемерово, 10 сентября, 2019, 10:28 — ИА Регнум. Сибирская генерирующая компания (СГК) принимает участие во всероссийском фестивале энергосбережения #ВместеЯрче в Кузбассе. Как сообщает служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК, в Кемерове на бульваре Строителей прошёл городской праздник для всей семьи. Предприятия и организации представили свои разработки в сфере энергосбережения и энергоэффективности, мастер-классы, тематические фотозоны и активности для детей.

Служба по связям с общественностью кузбасского филиала СГК СГК участвует в фестивале #ВместеЯрче в Кузбассе

На локации Сибирской генерирующей компании юные кемеровчане ненадолго смогли побыть настоящими энергетиками — построить из деталей электростанцию, собрать из частей тепловые сети и раскрасить город в яркие цвета на огромной раскраске.

Также в сентябре в школах Кемеровской области представители молодёжных советов предприятий СГК проведут занятия по энергосбережению.

Всероссийский фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче проходит при поддержке Министерства энергетики России, Министерства образования России и Федерального агентства по делам молодёжи в областных центрах и городах страны. Его цель — популяризация бережливого отношения к природе, забота об экологии, демонстрация современных энергоэффективных технологий.