Путин внёс в Госсовет Крыма три кандидатуры на пост главы республики
Симферополь, 10 сентября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Три кандидатуры на пост главы Республики Крым внёс президент РФ Владимир Путин на рассмотрение в Государственный совет Крыма, сообщил журналистам спикер Госсовета Владимир Константинов 10 сентября.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Путин
По словам Константинова, с наибольшей вероятностью пост главы Крыма займет Сергей Аксёнов.
«Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксёнова, Шперова и Богатыренко. Аксёнов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», — цитирует Константинова «Крыминформ».
Отметим, что ранее Сергей Аксёнов заявлял, что вопрос назначения главы Крыма будет решен после выборов в Госсовет, которые состоялись 8 сентября.