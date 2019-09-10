Симферополь, 10 сентября, 2019, 12:52 — ИА Регнум. Три кандидатуры на пост главы Республики Крым внёс президент РФ Владимир Путин на рассмотрение в Государственный совет Крыма, сообщил журналистам спикер Госсовета Владимир Константинов 10 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По словам Константинова, с наибольшей вероятностью пост главы Крыма займет Сергей Аксёнов.

«Президент внес на рассмотрение три кандидатуры: Аксёнова, Шперова и Богатыренко. Аксёнов будет главой республики, никаких сомнений быть не должно», — цитирует Константинова «Крыминформ».

Отметим, что ранее Сергей Аксёнов заявлял, что вопрос назначения главы Крыма будет решен после выборов в Госсовет, которые состоялись 8 сентября.