Москва, 10 сентября, 2019, 12:46 — ИА Регнум. Размером своей заработной платы довольны только 4% российских граждан, большинство же ею не удовлетворены. Таковы итоги опроса, проведенного сервисом по поиску работы и сотрудников «Работа.ру».

Борис Григорьев. Русская крестьянка. 1923

Недовольны размером зарплаты 86% опрошенных, оставшиеся 10% затруднились с ответом. При этом 76% работников в России готовы больше работать, если им будут больше платить. Еще 14% не готовы больше трудиться, а 10% затруднились с ответом.

Напомним, по данным Росстата, во втором квартале 2019 года средняя зарплата в России составила 48 453 рублей, а в июне выросла до 49 348 рублей. Опрос проводился с 27 августа по 6 сентября, в нем участвовали 16 тыс. респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа Министерство экономического развития РФ понизило прогноз по росту реальных располагаемых доходов жителей России на текущий год. Вместо ожидаемого 1% доходы подрастут лишь на 0,1%, заявил глава министерства Максим Орешкин.

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