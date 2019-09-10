Берлин, 10 сентября, 2019, 12:45 — ИА Регнум. Тюнинг-ателье Brabus на автошоу в Германии представило новую модель супервнедорожника G V12 900.

Glas.ru G V12 900

Модель будет выпущена ограниченной серией в количестве 10 единиц.

Тюнеры оснастили машину мотором V12 от Mercedes-Benz S600 L. Рабочий объем авто увеличен с 6,0 до 6,3 л. Кроме того, в супервнедорожник был установлен более мощный турбированный компрессор. В результате доработок мощность базового движка выросла с 530 л. с. до 900 л. с. и 1500 Нм крутящего момента. Мотор агрегатируется с 9-скоростным «автоматом». Привод у автомобиля 4×4. Подвеска у Brabus регулируемая.

Напомним, весной 2020 года Mercedes-Benz собирается начать продажу в России нового семиместного кроссовера GLB, построенного на модульной платформе MFA.

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