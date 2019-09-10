Челябинск, 10 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. В Челябинской области ужесточено наказание руководителю компании-застройщика, осуждённому за мошенничество в особо крупном размере. Он проведёт больше времени не на поселении, а в колонии общего режима, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Долевое строительство

Осуждён он был в Миассе 26 июня 2019 года. Суд признал его виновным в том, что в 2013—2016 годах он привлёк от более 100 граждан около 145 млн рублей на строительство жилого дома, но основная часть денег была потрачена на другие нужды, а потом пытался скрыть этот факт, подписав заведомо невыгодное дополнительное соглашение. Люди в итоге не получили оплаченного ими жилья.

Областной суд рассмотрел апелляцию прокурора и изменил приговор. Гендиректору назначено четыре года общего режима.