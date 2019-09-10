Сухум, 10 сентября, 2019, 12:28 — ИА Регнум. Личный состав разведывательных подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии на полигоне Цабал приступил к лагерному сбору в условиях горно-лесистой местности, сообщает 9 сентября пресс-служба ЮВО.

Sputnik-abkhazia.ru Учения российских разведчиков в Абхазии

Как отметили в пресс-службе, важным этапом учений станет совершение военнослужащими экстремального 15-километрового марш-броска с оружием и экипировкой общей массой до 20 кг. для каждого бойца. Проходя незнакомые маршруты труднопроходимой местности, разведчики должны вычислить координаты и не попасть на замаскированные засады условного противника.

Каждая группа с помощью переносного комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» должна будет пройти 3 засады. Роль условного противника будут выполнять опытные военнослужащие соединения.

Всего в лагерном сборе принимают участие около 300 военнослужащих базы.

Как сообщало 5 сентября ИА REGNUM, военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии провели плановое пятидневное двустороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой на полигоне Нагвалоу на побережье Черного моря.