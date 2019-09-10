Якутск, 10 сентября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. ФБУ «Авиалесоохрана» обнародовало оперативно данные о пожарах в российских лесах. По состоянию на утро 10 сентября 2019 года в стране действовало восемь лесных пожаров общей площадью 183 га, по которым проводились работы по активному тушению.

skeeze Огонь в лесу

Наибольшая площадь таких очагов отмечена сейчас в Якутии, там действует одно возгорание площадью 120 га. Вместе с тем на территории России наблюдаются 29 лесных пожаров площадью 43 161 га, которые, согласно распоряжению Минприроды РФ и решениями региональных чрезвычайных комиссий, можно не тушить из соображений экономической целесообразности.

Больше всего таких пожаров — отказников насчитывается тоже в Якутии (18 очагов площадью 20 345 га). Далее следуют: Красноярский край (там горит12 142 га леса) и Забайкалье (девять пожаров-отказников площадью 10 363 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, обстановка в лесными пожарами в труднодоступных местах продолжает оставаться напряжённой. На утро 6 сентября в России действовал 161 лесной пожар площадью 218 397 га, где решениями региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций были прекращены работы по активному тушению.

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