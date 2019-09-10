Лондон, 10 сентября, 2019, 12:24 — ИА Регнум. Нового соглашения между Великобританией и ЕС не будет, евробюрократы доведут до конца свой урок для Лондона и для тех, кто может последовать его примеру, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин во вторник, 10 сентября, комментируя сообщения о решении британских депутатов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис

Как сообщалось ранее, парламент Великобритании повторно отверг предложение премьер-министра Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов. В настоящее время власти ЕС отказываются пересматривать условия соглашения о выходе Великобритании, а парламент Великобритании в свою очередь выступает как против выхода по согласованному сценарию, так и против выхода без соглашения.

«Великобритания приближается к финальной точке своего противостояния с ЕС по вопросу о выходе. Близится и последний этап противостояния сторонников и противников Брексита в самой Великобритании.

Уверен, что никакого нового соглашения между Великобританией и Европейским союзом не будет. Брюссель доведёт свой урок для Лондона и других потенциальных «выходильщиков» до конца. Британским парламентариям, однако, достигнутые договорённости не нравятся, хотя и выходить без соглашения они не хотят. Тупик.

Этот политический тупик, однако, будет так или иначе устранён в ноябре. Вот тогда вновь жестко встанет вопрос о внеочередных всеобщих выборах», — отметил Михаил Демурин.