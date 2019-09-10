Мосальск, Калужская область, 10 сентября, 2019, 13:10 — ИА Регнум. Компания ООО «Грибной дождь» из Свердловской области в 2019 году разработала проект расширения своей производственной площадки в калужском городе Мосальске, где проводится сбор, переработка и отправка грибов дикорастущих сортов на экспорт. Об этом 10 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства Калужской области

Admoblkaluga.ru Грибы из калужского Мосальска на экспорт

В целях расширения продукции иностранным потребителям предполагается строительство логистического комплекса площадью 1000 квадратных метров, который позволит значительно нарастить экспорт дикорастущих грибов, садовых плодов и ягод в свежем и замороженном виде. После завершения строительства комплекса объем заготавливаемой и экспортируемой продукции планируется довести до 1100 тонн в сезон. Для ускорения реализации проекта компания намерена воспользоваться государственной поддержкой в виде льготного кредитования.

В настоящее время калужское областное агарное ведомство проводит предварительный отбор проектов, претендующих на государственную поддержку в виде льготного кредитования экспортеров продукции агропромышленного комплекса. Здесь главным показателем является объем экспорта продукции. За период до 2024 года планируется обеспечить тройной рост этого показателя — с 24 до 72 млн долларов США.