Горно-Алтайск, 10 сентября, 2019, 12:25 — ИА Регнум. Встреча с медведем вынудила семейную пару, путешествующую на моторной лодке, экстренно прервать свой отдых, сообщается на сайте Алтайского природного биосферного заповедника.

Андрей Шарпан Медведь

Туристы из Тюмени вечером 7 сентября причалили к заповедному месту Телецкого озера, не имея разрешение на посещение данной территории. О своей высадке они никого не оповестили.

Супруги разбили палатку и занялись приготовлением ужина, но вскоре увидели приближающегося медведя. Туристы бросились в лодку, оставив вещи на берегу. В ночи они блуждали по озеру, ориентируясь на огни костров, и таким образом добрались до турбазы. Оттуда беглецы сообщили о случившемся в МЧС и полицию.

Место происшествия на следующий день осмотрел заместитель директора заповедника. Он увидел, что медведь вытащил спальник из палатки, съел суп и ушел. Вещи были возращены туристам, после чего они прервали свой отдых и отправились домой.