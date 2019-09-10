Москва, 10 сентября, 2019, 12:10 — ИА Регнум. Результат снижения чистого государственного долга России до отрицательных значений впервые после введения первых санкций за присоединение Крыма и падения цен на нефть в 2014 году, конечно, впечатляет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, комментируя снижение госдолга России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Таким образом, госдолг в широком понимании с середины 2019 года стал меньше, чем ликвидные активы «расширенного правительства». Это стало возможно из-за рекордных резервов, полностью покрывших долг государства.

То есть если бы России понадобилось немедленно погасить все имеющиеся долги, это можно было бы сделать за счет только лишь депозитов госорганов в ЦБ и коммерческих банках.

Это большой плюс, особенно, если вспомнить, что не в таком уж далеком 1998 году Россия объявила дефолт по внутреннему долгу, а внешние долги обслуживались выборочно. Например, по облигациям «Внешэкономбанка» выплачивался только купон.

Ну и, конечно, цены на нефть примерно в два раза ниже прежнего комфортного уровня, а санкции США и Евросоюза выстрелили мимо цели.

Вообще у США и Брюсселя есть стандартный инструмент давления на неугодные столицы, это статус кредитора, либо напрямую, либо через МВФ и Всемирный Банк.

Однако, как видно, с Россией это не получится, долговая проблема решена», — отметил эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, чистый государственный долг Российской Федерации впервые с 2014 года, когда в отношении России западные страны начали вводить экономические санкции, опустился до отрицательных значений.

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