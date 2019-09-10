Видеотрансляция: Выборы-2019: рост политизации и новое качество конкуренции
Москва, 10 сентября, 2019, 13:13 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM началось заседание экспертного клуба «Регион» на тему «Выборы-2019: рост политизации и новое качество конкуренции».
Вопросы для обсуждения:
- Выборы губернаторов: уровни конкуренции, регионы политического доминирования власти и проблемные для неё территории.
- Выборы в региональные и муниципальные органы власти: усиление политической дифференциации.
- Москва и Петербург: феномен «столичного голосования». Как протест повлиял на итоги выборов?
- Итоги выборов-2019: к чему приведёт рост политизации населения?
На Youtube-каналеИА REGNUM ведётся прямая трансляция события. Приглашаем присоединиться к просмотру.
В заседании принимают участие:
Орлов Дмитрий Иванович — председатель экспертного клуба «Регион», генеральный директор АПЭК, член Высшего совета партии «Единая Россия»;
Журавлев Дмитрий Анатольевич — генеральный директор Института региональных проблем;
Туровский Ростислав Феликсович — вице-президент Центра политических технологий;
Казанков Григорий Михайлович — политтехнолог;
Загребной Юрий Леонтьевич — главный редактор ИА «Моссовет»;
Забродин Евгений Георгиевич — директор фонда «Региональная политика»;
Курбангалеева Екатерина Шамильевна — директор АНО «НИЦ «Особое мнение»;
Жаров Максим Викторович — политолог;
Данилин Павел Викторович — генеральный директор Центра политического анализа;
Бондаренко Олег Владимирович — директор Фонда прогрессивной политики;
ГусевДмитрий Геннадьевич — председатель совета директоров Консалтинговой компании Bakster Group;
Мтвейчев Олег Анатольевич — профессор Национального Исследовательского Университета «Высшая школа экономики», политический консультант;
Иванов Олег Борисович — политолог, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, исполнительный директор Совета муниципальных образований Московской области;
Соколова Екатерина Никитична — руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ;
Еловский Дмитрий Сергеевич — генеральный директор коммуникационного агентства «Actor»;
Марков Сергей Александрович — директор Института политических исследований, член Общественной палаты РФ;
Нейжмаков Михаил Игоревич — ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций.