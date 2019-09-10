Нижнеудинск, Иркутская область, 10 сентября, 2019, 12:01 — ИА Регнум. ГУ МЧС по Иркутской области известило об успешном завершении поисково-спасательных работ в Нижнеудинском районе, где три дня назад пропал подросток, отправившийся с родителями на сбор кедровых орехов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Иркутской области Подростка, пропавшего в Нижнеудинском районе Иркутской области, обнаружили спасатели

Согласно официальным данным спасателей, 17-летний парень был найден сотрудниками МЧС, которые обследовали местность на вертолёте Ми-8. Молодого человека они заметили с воздуха, когда ему удалось добраться к берегу реки Бирюсы в 60 километрах от Нижнеудинска. Судя по фотографии спасателей, состоянию здоровья найденного молодого человека ничего не угрожает.

Как уе сообщало ИА REGNUM, подросток пропал утром 7 сентября. Последний раз его видели в лесном массиве, расположенном в районе 71 километра автодороги Нижнеудинск-Нерса. Прибыв в тайгу, родственники разделились, договорившись встретиться через несколько часов, однако к назначенному времени парень не вернулся.

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