Ярославль, 10 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Исполняющим обязанности директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля назначен Ярослав Овчаров, ранее исполнявший обязанности директора «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к органам городской власти.

City-yaroslavl.ru Ярослав Овчаров (второй слева)

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний директор департамента Сергей Тальянов уволился со своей должности в связи с переездом в другой регион. Овчаров приступил к новым обязанностям с 9 сентября.

Обязанности руководителя «Агентства по муниципальному заказу» исполняет Владислав Назыров, заместитель директора организации. Как и Овчаров, Назыров ранее работал в государственном предприятии Ярославской области «Ярдормост», в частности, он был руководителем отдела закупок. В мэрии города факт кадровых изменений пока отрицают.