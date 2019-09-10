Москва, 10 сентября, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Кинокомпания Тимура Бекмамбетова BAZELEVS объявила о запуске хоррор-фильма RESSURECTED («Воскресшие»). Режиссёром картины выступит Егор Баранов (трилогия «Гоголь»). Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании 10 сентября.

Пресс-служба компании Егор Баранов

Пресс-служба компании Егор Баранов

По сюжету картины, в недалёком будущем служители Ватикана изобретают способ воскрешать мёртвых. Главный герой фильма Стэнли — служитель виртуальной церкви, сын которого станет первым воскрешённым.

Сообщается, что картина создаётся в screenlife-формате, а все события фильма будут происходить «полностью на экране компьютера главного героя». Для Егора Баранова RESSURECTED станет первым международным проектом.

Напомним, первым фильмом компании BAZELEVS в screenlife-формате стала картина «Убрать из друзей». Она заработала более $64 млн при бюджете в $1 млн.