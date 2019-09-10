Ульяновск, 10 сентября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершается уборка зерновых и зернобобовых культур. В настоящее время убрано почти 1,174 млн тонн зерна, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Лидерами по объёму урожая зерновых являются Мелекесский, Старомайнский, Цильнинский и Чердаклинский районы, где собрано свыше 100 тыс. тонн. Уборка зерновых и зернобобовых завершена в Барышском и Радищевском районах. Всего в области собрано 1 173 943 тонн зерна с площади 579 465 гектаров, что составляет 94,9% от площади посевов.

Также продолжается уборка масличных и кормовых культур, картофеля, овощей. Кроме того, аграрии приступили к уборке сахарной свёклы: на 9 сентября, культура убрана с 996 га (или 7,9%), валовой сбор составил 32 450 тонн при средней урожайности 325,8 ц/га. На ту же дату прошлого года уборка ещё не началась.

Под урожай 2020 года посеяно озимых зерновых культур на площади 257,5 тыс. га, что составляет 90,2% от плана.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году Ульяновская область нарастила экспорт зерна и продуктов его переработки. С начала года из региона отправлено более 25,5 тыс. тонн, в то время как за аналогичный прошлогодний период ушло на экспорт около 20 тыс. тонн.