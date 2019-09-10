Киев, 10 сентября, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко вновь проигнорировал повестку на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР), заявила представитель ГБР Анжелика Иванова, сообщило 10 сентября издание Strana.ua.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Приглашение присылали. Порошенко не пришёл на допрос. На сегодня у Петра Порошенко запланирован ещё один допрос. Время уточняется», — рассказала она.

10 сентября в 9:30 мск Порошенко должны были допросить по делу о государственной измене.

Вместо личного посещения ГБР, он прислал своего адвоката, который передал следователям письменные показания Порошенко.

«ГБР почему-то не учитывает календарь пленарных заседаний Верховной рады… они должны понимать, что работа парламента — это уважительная причина неявки на допрос», — отметил защитник Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ГБР Роман Труба заявил, что бывшему президенту Украины всё равно придётся ходить на допросы, поскольку на Украине вступит в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

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