Переславль-Залесский, Ярославская область, 10 сентября, 2019, 11:41 — ИА Регнум. 14 сентября 2019 года в Переславле-Залесском Ярославской области пройдет акция под названием «Благодарим святителя Луку». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Переславской епархии, которая выступила инициатором этого мероприятия.

Памятник Луке Крымскому в Переславле

Всех желающих приглашают принять участие в уборке территории вокруг комплекса исторических зданий на улице Московская, где с 1900 по 1917 годы работал хирургом уездной больницы будущий Святитель Лука Войно-Ясенецкий. В настоящее время здания, где располагалась больница, заброшены. Несколько лет назад было закрыто из-за аварийного состояния находившееся здесь инфекционное отделение Переславской районной больницы. Сейчас эта территория не ухожена, зарастает травой, здесь скапливается мусор.

«Приглашаем всех желающих принять участие в субботнике по уборке территории, тем самым мы почтим своим трудом память великого святого нашего времени, святителя Луки Крымского, отдадим ему дань памяти и благодарности за его труды на Переславской земле,» — такое приглашение размещено на сайте Переславской епархии.

Акция начнется в 9 часов утра с молебна на начало благого дела в расположенном неподалеку Сретенском храме. По окончании субботника для приезжих добровольцев проведут экскурсию по окрестностям земской больницы.