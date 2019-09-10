Ярославль, 10 сентября, 2019, 11:36 — ИА Регнум. Председатели фракций КПРФ и «Справедливая Россия» в Ярославской областной думе потребовали равноправия взаимоотношений исполнительной и законодательной власти в регионе. Об этом они заявили на внеочередном заседании думы 10 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Duma.yar.ru Александр Воробьев

Депутаты рассматривали вопрос о создании администрации губернатора области взамен аппаратов губернатора и правительства. Эти новшества требуют изменения в устав области, которые принимаются двумя третями голосов. У «Единой России» в думе 32 человека, что составляет чуть меньше двух третей. Оппозиционеры заявили, что накануне заседания с ним проводились консультации о поддержке законопроекта.

Ситуацию представители КПРФ и «Справедливой России» использовали для того, чтобы заявить о своих требованиях. Депутат Елена Кузнецова подняла вопрос о «депутатском миллионе». Ранее каждый депутат мог за счет бюджета расходовать 1,5 млн на решение проблем в своих округах. В 2017 году эта практика была отменена. Директор департамента финансов Илья Баланин ответил, что возврата к «депутатскому миллиону» не будет.

«В бюджетном кодексе нет такого понятия как депутатский миллион. Это незаконно», — сказал депутатам Илья Баланин.

Такая категоричность только раззадорила оппозицию. Лидер ярославских коммунистов Александр Воробьев заявил, что исполнительная власть не слышит депутатов, а в особенности оппозицию. Губернатор Дмитрий Миронов, в отличие от своих предшественников, не посещает заседания думы.

«Готова сегодня исполнительная власть изменить свое отношение к законодательной власти? Мы губернатора не видели и не видим. Готов ли губернатор присутствовать на заседаниях Ярославской областной думы, слышать депутатов, в том числе оппозиционные фракции?», — задал вопрос Александр Воробьев.

Его поддержал и лидер справедливороссов Сергей Хабибулин.

«Отношение Ярославской областной думы с правительством сегодня не самые хорошие. Вспоминаю думу четвертого созыва. Чтобы Анатолий Лисицын не пришел на какую-то думу — это должно было произойти что-то чрезвычайное. Что председатель правительства, что губернатор, они нас не замечают. Нам сейчас говорят, что нас заметили, а потом будет все то же самое», — сказал депутат Сергей Хабибулин.

Заместитель губернатора Андрей Шабалин более частых встреч депутатов с губернатором не пообещал.

«Если мы по каждому вопросу будем приглашать губернатора — это будет без пользы. Личное присутствие необходимо при решении глобальных вопросов», — сказал Андрей Шабалин.

Видимо, внесение изменение в устав области не является глобальным вопросом, потому что губернатора не было и на внеочередном заседании. В поддержку исполнительной власти выступил депутат от «Единой России» Павел Исаев.

«То ли мы обсуждаем изменение структуры, то ли депутатский миллион или встречи с губернатором. Структура меняется постоянно, это обычный рабочий процесс. Я предлагаю прекратить прения и перейти к голосованию», — сказал Павел Исаев.

Председатель думы поставил на голосование вопрос о прекращении прений и получил поддержку депутатов. Однако тут обиделась депутат от «Справедливой России» Ольга Секачева. Она записалась на вопрос, а задать его ей не дали. В знак протеста Секачева покинула зал заседаний. После этого депутаты решили вновь вернуться к обсуждениям и дать слово обиженным.

Как выяснилось, Секачева также хотела спросить областное правительство и председателя думы про деньги. Она уверяла, что на решение проблем избирателей по обращениям депутатов «Единой России» деньги в бюджете находятся, приведя в пример благоустройство Высоковского кладбища в Борисоглебском районе. Как заявила депутат, благоустройство было использовано «Единой Россией» в своей избирательной кампании на прошедших местных выборах. О дискриминации оппозиции заявил и депутат из Рыбинска Андрей Ершов.

Добиться каких-либо уступок от исполнительной власти оппозиционерам так и не удалось. У коммунистов и справедливороссов даже при отрицательном голосовании не хватило бы голосов для блокирования изменений в устав области. В итоге предложенные губернатором поправки были приняты.