Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 11:30 — ИА Регнум. Дефицит бюджета Петербурга в 2019 году могут сократить более чем на 11 млрд рублей. Об этом сообщил 10 сентября глава городского комитета финансов Алексей Корабельников, представляя проект корректировки бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Корабельников уточнил, что, согласно документу, доходы казны увеличиваются на 37,5 млрд рублей, или на 6,3%, достигая 629 млрд рублей.

Расходы увеличиваются на 4,1%, достигая 670 млрд рублей.

«Таким образом разница между дополнительными доходами и расходами составит 11,2 млрд рублей. Именно на столько сокращается дефицит бюджета и, как следствие, плановый объем заимствований», — сказал Корабельников.

Согласно проекту, бюджетный дефицит в 2019 году должен составить 40,7 млрд рублей. Отношение дефицита к собственным доходам городской казны снижается до 6,8%.