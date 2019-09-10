Цхинвал, 10 сентября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Художники Южной Осетии приглашены для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 26-летию победы в грузино-абхазской войне 1992−1993 годов, сообщает 10 сентября информагентство «Рес».

Fry1989 Карта-флаг Абхазии

Как сообщил председатель союза художников Южной Осетии Тамерлан Цховребов, в Центральном выставочном зале в Абхазии 30 сентября на праздновании Дня независимости (День освобождения) будет представлено около 40 работ югоосетинских художников.

Цховребов также сообщил, что в Цхинвале выставка югоосетинских художников пройдет в день республики Южная Осетия — 20 сентября.