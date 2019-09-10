Калуга, 10 сентября, 2019, 11:22 — ИА Регнум. Калужский губернатор Анатолий Артамонов личным примером призвал жителей посёлка Муратовский Щебзавод активнее прививаться от гриппа. Во время церемонии открытия нового фельдшерско-акушерского пункта он присоединился к посельчанами и попросил медиков также сделать ему прививку от гриппа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве здравоохранения области.

Admoblkaluga.ru Губернатор Анатолий Артамонов личным примером призвал посельчан прививаться от гриппа.

По данным профильного ведомства, в 2019 году в регионе планируется привить свыше 371 тысячи взрослых и более 78 тысяч детей. Это обеспечит прививками 50% населения. По мнению медиков, важно задействовать вакцинацией порядка 75% лиц из групп риска: детей, людей пожилого возраста и страдающих сердечно-сосудистыми, лёгочными заболеваниями, сахарным диабетом, имеющим слабый иммунитет. Сюда также входят представители социальных профессий — учителя, медработники, продавцы, кондукторы общественного транспорта.

В 2018 год вакцинация против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций стартовала в Калужской области в начале сентября. Уже тогда медики диагностировали простудные заболевания почти у пяти тысячи человек. Непосредственно эпидемия гриппа началась в регионе в январе, после новогодних праздников, однако к этому времени большинство населения было уже привито.