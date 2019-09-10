Барнаул, 10 сентября, 2019, 11:07 — ИА Регнум. Любопытной информацией поделился на свое странице в Facebook алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин по поводу темпов жилищного строительства в Алтайском крае. Сравнив данные архивов, предоставленных в 2016 году членам общественного совета при губернаторе и данные из официальной публикации с сайта Алтайского края, он пришёл к выводу, что чиновники снова занижают стартовые данные, чтобы затем продемонстрировать рост в строительной отрасли региона.

Показатели национального проекта «Жильё и городская среда» в Алтайском крае до 2014 года

Из представленных им копий документов следует, что если в 2010 году объем ввода жилья, согласно утвержденной в 2014 году государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Алтайского края на 2014−2010 годы», должен был составить 1050 тысяч квадратных метров (в 2019 году — 940 тыс квадратных метров), то у новой губернаторской команды в рамках нацпроекта«Жилье и городская среда»показатели вода жилья на эти годы указаны гораздо более скромные — 700 и 779 тыс квадратных метов соответственно.

Архивы Общественного Совета при губернаторе Алтайского края Данные государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Алтайского края на 2014−2010 годы»

Такая манипуляция по мнению алтайского общественника и позволит обеспечить рост показателей в будущем. Впрочем, не исключено, что произошедшая коррекция показателей ввода жилья связана с его недоступностью населению по причине высоких цен и маленьких зарплат (средняя составляет 25 тысяч рублей).

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё в августе 2018 года на средства дольщиков в регионе возводили80% от общего объёма строящихся домов, тогда как средняя цена стандартной однокомнатной «долёвки» в Барнауле составляла от 1 до 1,5 млн рублей. За двухкомнатное жильё дольщикам необходимо было отдать от 2 до 2,5 млн рублей, трёхкомнатное — 2,5−3 млн рублей.

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Напомним, ранее Росстат извещал, что показатели ввода жилья в Алтайском крае за январь — апрель 2018 года выросли в два раза, составив 263,2 тыс. квадратных метров.

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