Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Петроградский районный суд Санкт-Петербурга отказал продюсеру и шоумену Андрею Разину в удовлетворении исковых требований к АО «Футбольный клуб Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщила 10 сентября судебная пресс-служба Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Шнуров

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в апреле 2019 года продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подал иск к футбольному клубу «Зенит» в связи с выступлением петербургского музыканта Сергея Шнурова на канале «Z+», которым владеет клуб, 25 марта текущего года.

По мнению истца, в ток-шоу на канале «Зенита» Шнуров допустил грубые, оскорбительные и циничные высказывания в отношении города Москвы, как по сути сказанного, так и по форме. Разин полагал, что это говорит о явном неуважении Шнурова к обществу, государству и Конституции России.

Истец просил суд обязать АО «Футбольный клуб «Зенит» удалить с портала канала «Z+» запись ток-шоу с участием Шнурова и принять меры по удалению записи этой передачи и ее фрагментов из интернета, а также разместить на своем сайте официальную позицию клуба в отношении высказываний Шнурова.

Добавим, что после скандальных высказываний Шнурова о Москве Разин предложил деньги тому, кто разобьет лицо солисту группы «Ленинград». В ответ адвокаты Шнурова обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить высказывания Разина и привлечь его к ответственности за призыв к расправе.