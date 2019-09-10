Воронеж, 10 сентября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Российский полнометражный анимационный фильм «Снежная Королева: Зазеркалье» попал в конкурсную программу американского кинофестиваля The Niagara Falls International Film Festival. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Wizart Animation 9 сентября.

Пресс-служба Wizart Animation Кадр из мультфильма

«Снежная Королева: Зазеркалье» стала единственной картиной, представляющей Россию на фестивале. Сообщается, что среди 60 фильмов-участников было представлено всего две анимационных работы.

При этом проект Wizart Animation станет первым проектом из России в истории фестиваля. Официальный представитель фестиваля Джон Уайлдман отметил, что «Снежная Королева: Зазеркалье», безусловно, понравится как юным зрителям, так и их родителям».

Напомним, The Niagara Falls International Film Festival 2019 пройдёт в Ниагара-Фолс (США) с 18 по 21 сентября. В программе мероприятия — показ работ кинематографистов со всего мира и деловая программа.