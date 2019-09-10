Москва, 10 сентября, 2019, 11:01 — ИА Регнум. Мосгорсуд рассмотрел жалобу бывшего исполняющего обязанности мэра Рязани Сергея Карабасова на продление ареста. По итогам заседания экс-чиновника оставили в СИЗО, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Admrzn.ru Сергей Карабасов

В августе 2019 года Басманный суд Москвы вынес решение о продлении срока содержания под стражей. Сергей Карабасов должен пробыть в СИЗО до 13 ноября 2019 года. Бывшему мэру предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 — «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Дело возбудили в связи с выявленными нарушениями при установке оборудования на детской «площадке-призраке» в Рязани.

Сергей Карабасов возглавлял городскую администрацию с сентября 2017 года по июнь 2019 года.