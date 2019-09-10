Москва, 10 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Видеоклип «Москва» рэп-исполнителей Тимати и Гуфа удалён с хостинга YouTube 10 сентября.

Клип Тимати и Гуфа- «Москва»

Запись была опубликована 7 сентября на канале Тимати и за несколько дней успела набрать около 5,5 млн просмотров и 1,4 млн дизлайков. При этом количество лайков набралось только 88 тысяч.

В клипе показана нарезка качественно отснятых с воздуха видов столицы. Сами музыканты выходят на балкон одной из башен делового центра «Москва-Сити».

"Пешком с Арбата и до площади Гагарина. Там хлопну бургер за здоровье Собянина», — звучат строчки Тимати.

В дальнейшем он пообещал в соцсети, что удалит клип.

8 сентября в России прошёл Единый день голосования. В Москве избирали депутатов Мосгордумы. 20 из 45 мест досталось оппозиционным кандидатам.