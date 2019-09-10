Киев, 10 сентября, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Закон об импичменте президента станет эффективным инструментом влияния парламента на главу государства. Об этом 10 сентября заявила депутат от фракции «Слуга народа», представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

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По её словам, в документе также будет прописан механизм создания временных следственных комиссий.

«Я слышала, что, например, партия «Голос» или «Европейская солидарность» критикуют этот законопроект, утверждая, что закон о следственных комиссиях может решить вопрос импичмента президента. Считаю это в корне неправильным. Поддерживаю инициативу создания, написания и реализации именно отдельного закона об импичменте, который был бы исчерпывающим и регулировал не только создание временной следственной комиссии, но и весь механизм (импичмента президента — ред.)», — сказала Верещук.

Она также призвала Раду принять законопроект №1025, которым вносятся изменения в закон Украины «О Высшем антикоррупционном суде». Верещук пояснила, что парламент обязан разблокировать работу суда, изменив критерии подсудности в ВАСУ.

«Теперь у нас есть антикоррупционный суд, который забросали тысячами дел низшего уровня. Антикоррупционный суд должен рассматривать дела и концентрироваться именно на делах самого высокого уровня — на таких должностных лицах, как министр, замминистра, прокуроры и т. д. Чтобы они были привлечены к ответственности за совершенные коррупционные действия. Но в настоящее время у нас 4000 дел. Это блокирует работу антикоррупционного суда», — пояснила Верещук.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в повестке дня Верховной рады значится 12 законопроектов. В частности, законопроект №1012 об импичменте президента; законопроект №1009 о внесении изменений в уголовное процессуальное законодательство, который изымает нормы, связанные с неприкосновенностью депутатов, дает НАБУ и ГБР право осуществлять прослушку, вводит уголовное наказание за незаконное обогащение.