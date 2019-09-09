Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 10:57 — ИА Регнум. Активисты «Справедливой России» в Санкт-Петербурге будут оспаривать в судебном порядке результаты выборов в нескольких муниципалитетах Северной столицы. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 сентября в пресс-службе «СР» в Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Урна с бюллетенями

По словам лидера Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Марины Шишкиной, «иски будут сформированы и поданы в суды по месту расположения участковых комиссий в самое ближайшее время».

Шишкина рассчитывает, что иски и внимание к ним, которое намерены привлечь «эсеры», помогут «защитить реальные результаты голосования петербуржцев на муниципальных выборах, отстоять победу кандидатов партии «Справедливая Россия» на значительном количестве округов».

Как ожидается, судебные иски будут поданы по результатам голосования в МО №15 Выборгского района, МО «Сосновское», МО №21 и МО «Пискаревка» Калининского района, МО «Озеро Долгое», МО «Коломяги», МО «Юнтолово», МО «Черная Речка», МО «Лисий Нос».

По каждому из указанных муниципалитетов «справороссы» приводят подробный список допущенных, на их взгляд, нарушений выборного законодательства, которые могли повлиять на волеизъявление избирателей и итоги выборов.

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