Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 10:38 — ИА Регнум. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поблагодарил чиновников за поддержку во время избирательной кампании, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Напомним, Беглов стал лидером по итогам голосования на выборах губернатора, состоявшихся 8 сентября, хотя официально итоги выборов пока не подведены.

«Огромное всем спасибо, поздравляю всех с победой», — сказал Беглов на заседании городского правительства 10 сентября.

Он призвал вице-губернаторов Евгения Елина и Любовь Совершаеву проанализировать и учесть в работе предвыборные программы других кандидатов.

«Ну и самое главное — мы получили больше 400 тысяч предложений от наших жителей города, и надо их тоже учитывать. И в нашей общей программе, и, конечно, предложения, которые мы рассматривали, при включении в бюджет на 2020 год», — сказал Александр Беглов.

Среди основных задач для правительства Санкт-Петербурга на ближайшее время он назвал формирование бюджета на следующий год и подготовку Петербурга к зиме.

«Еще раз хочу поблагодарить всех за хорошую слаженную работу. Нам жители нашего города доверили, теперь надо, не раскачиваясь, вперед, выполнять все наши обязательства и программу», — сказал Беглов.

Напомним, по итогам подсчета 99,26% протоколов участковых избирательных комиссий, Беглов набирает 64,46% голосов избирателей, участвовавших в голосовании.