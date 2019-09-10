Санкт-Петербург, 10 сентября, 2019, 10:24 — ИА Регнум. Органы МВД России по Лужскому району Ленинградской области возбудили уголовное дело по факту аварии с тремя микроавтобусами на автодороге Санкт-Петербург — Псков утром 9 сентября. Назван предполагаемый виновник ДТП, в котором погибли два человека.

ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Авария в Лужском районе Ленобласти

Как сообщало ИА REGNUM, около 08:20 на 115 км дороги в Лужском районе столкнулись микроавтобусы Ford Transit, Hyundai Starex и Ford Tourneo.

Как уточнили 10 сентября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в результате ДТП на месте погибли 40-летний водитель Ford Tourneo и 64-летняя пассажирка этого автомобиля. 56-летний водитель Hyundai Starex и его 60-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

«По предварительной информации, виновником аварии стал 34-летний водитель Ford Transit, выехавший на полосу встречного движения», — отметили в Главке МВД.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Вероятному виновнику аварии избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.