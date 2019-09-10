Берлин, 10 сентября, 2019, 10:26 — ИА Регнум. В интернете появились снимки нового кроссовера с гибридным агрегатом Opel Grandland X, который покажут на автосалоне во Франкфурте. Изображения новинки размещены на портале Глас.ру.

Glas.ru Opel Grandland X

Автопроизводители оснастили Opel Grandland X гибридным агрегатом, состоящим из бензинового движка мощностью 200 «лошадей» с функцией наддува объёмом 1,6 л и электрического мотора мощностью 110 л. с. Агрегат работает в паре с 8-скоростной автоматической коробкой передач. В случае перехода на полный привод включается электромотор.

Запас хода гибрида обеспечивают литий-ионные батареи на 13,2 кВт, которые размещены за задним рядом сидений. Они позволят проехать на одном заряде 50 км.

Напомним, в конце июля компания Opel анонсировала новый турбодвигатель для модели Combo Life. Агрегат на на 1,2 л. имеет 130 л. с. Он сочетается с 8-позиционной автоматической коробкой передач и системой Старт/Стоп со средней экономией топлива. На 100 км пути авто с этим мотором будет расходовать 5,3 л. Новый движок соответствует экологическому стандарту Euro 6d.

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