Иркутск, 10 сентября, 2019, 09:32 — ИА Регнум. Впервые за всю историю существования Иркутской городской думы судьбу одного из депутатов определили не всенародные выборы, а жребий. Как сообщают сегодня, 10 сентября, иркутские СМИ, интрига, образовавшаяся после того, как сразу двое соперников — Александр Перевалов (КПРФ) и Евгений Семёнов («Справедливая Россия») набрали одинаковое количество голосов на одном из избирательных участков, разрешилась в областном избиркоме.

Дарья Драй ИА REGNUM Выборы

Согласно уставу Иркутска, проблема была решена путём обычной жеребьевки: в одном из запечатанных конвертов лежал пустой лист, в другом — бумага со словами «избран депутатом». Она досталась коммунисту Перевалову (он первым определился с конвертом). Представителю справедливороссов лишь оставалось поздравить соперника с победой на выборах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области 8 сентября 2019 года проходили 68 выборных муниципальных кампаний в органы местного самоуправления. Жители Иркутска выбирали депутатов в городской парламент. Конкуренция была высокой (за 35 мандатов боролись 233 кандидата) потому что, по уставу Иркутска, мэр избирается из числа депутатов.

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Аналогичные ситуации со жребием предстоит пройти депутатам, набравшим одинаковое число голосов в законодательные органы Братска и Зиминского района.

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